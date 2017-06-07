В Омской области МЧС спасло годовалого малыша из отрезанной паводком деревни
Ребенку с подозрением на острую кишечную инфекцию требовалась срочная госпитализация.
Ребенку с подозрением на острую кишечную инфекцию требовалась срочная госпитализация.
Родители мальчика, проживающие в поселке Большая Бича
До ближайшего фельдшерского пункта в поселке Малая Бича было 14 км. Однако встревоженные родители просили привезти к ним медицинского работника и госпитализировать мальчика в
Спасатели, получив сообщение от дежурных, приняли решение срочно доставить малыша в больницу.
Выручать ребенка отправилась группа новосибирских спасателей на КамАЗе и УАЗе, захватив с собой лодку. Добираться до поселка пришлось долго. Все это время связь с родителями малыша поддерживал начальник дежурной смены ЦУКСа.
Спасатели вместе с врачами пересекли Иртыш на пароме, проехали по бездорожью до крестов, где сели в лодку. Начался сильный дождь, но помощь
По словам врачей, жизни ребенка ничего не угрожает, он получает необходимое лечение. Родители мальчика поблагодарили спасателей за своевременную помощь.
Отметим, в