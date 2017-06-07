В Омской области МЧС спасло годовалого малыша из отрезанной паводком деревни

Родители мальчика, проживающие в поселке Большая Бича Усть-Ишимского района, куда из-за паводка добраться можно лишь на пароме, ночью обратились на телефон доверия регионального МЧС.

До ближайшего фельдшерского пункта в поселке Малая Бича было 14 км. Однако встревоженные родители просили привезти к ним медицинского работника и госпитализировать мальчика в Усть-Ишимскую центральную районную больницу, находившуюся в 51 км от их дома.

Спасатели, получив сообщение от дежурных, приняли решение срочно доставить малыша в больницу.

Выручать ребенка отправилась группа новосибирских спасателей на КамАЗе и УАЗе, захватив с собой лодку. Добираться до поселка пришлось долго. Все это время связь с родителями малыша поддерживал начальник дежурной смены ЦУКСа.

Спасатели вместе с врачами пересекли Иртыш на пароме, проехали по бездорожью до крестов, где сели в лодку. Начался сильный дождь, но помощь все-таки добралась до мальчика. Родители обратились в МЧС в 23:30, а к 4 утра мальчик был доставлен в больницу.

По словам врачей, жизни ребенка ничего не угрожает, он получает необходимое лечение. Родители мальчика поблагодарили спасателей за своевременную помощь.