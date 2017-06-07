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08:26 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ вошел в число 22 лучших вузов России

По сравнению с 2016 годом университет улучшил свои показатели на 16 позиций.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) вошел в число 22 лучших вузов России в национальном рейтинге Интерфакса — по сравнению с 2016 годом университет улучшил свои показатели на 16 позиций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Национальный рейтинг Интерфакс включает в себя общий рейтинг и шесть частных рейтингов («Образование», «Исследование», «Бренд вуза», «Социализация», «Интернационализация», «Инновации»).

Весовой коэффициент первых двух параметров — принимается равным 0,2 для каждого параметра, а весовой коэффициент остальных параметров — по 0,15. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов министерства образования и науки РФ, а также информации из аналитических систем СПАРК (масштабная система профессионального анализа рынков и компаний).

Напомним, летом 2016 года ЮУрГУ признали одним из лучших вузов стран БРИКС.

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