В Краснодаре изменится график доставки пенсий

Получить пенсию за 8−9 июня 2017 года можно будет 8 июня. За 10−11 — 9 июня, а за 12 — 10 июня.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.