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11:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре изменится график доставки пенсий

В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня изменился порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодаре.

Получить пенсию за 8−9 июня 2017 года можно будет 8 июня. За 10−11 — 9 июня, а за 12 — 10 июня.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

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