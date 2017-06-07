В Краснодаре изменится график доставки пенсий
В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня изменился порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодаре.
В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня изменился порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодаре.
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Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, сообщили ГТРК «Кубань» в