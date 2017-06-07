Беловчанку отправили на исправительные работы за смерть ребенка
Также из её заработков будут удерживаться 5% в доход государства.
Также из её заработков будут удерживаться 5% в доход государства.
В Кемеровской области вынесен приговори женщине, причинившей смерть по неосторожности ребенку.
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Когда женщина забежала в подъезд, она увидела, что из её квартиры валит дым, двери настежь открыты. В комнате, где стояла самодельная свеча, горел стол, штора, трещали стекла. В квартиру зашла дочь осужденной, вместе они вытащили сожителя женщины на улицу.
В результате пожара погиб 3-летний ребенок, который находился в квартире на 2-ом этаже. Мальчик отравился угарным газом. 42-летнюю беловчанку признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил её наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.