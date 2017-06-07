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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Беловчанку отправили на исправительные работы за смерть ребенка

Также из её заработков будут удерживаться 5% в доход государства.

В Кемеровской области вынесен приговори женщине, причинившей смерть по неосторожности ребенку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 42-летняя жительница Белова не платила за электричество долгое время, в результате свет у нее в квартире был отключен. Жилье отапливалось печным отоплением, осужденная пользовалась свечами для освещения. Происшествие случилось в ноябре 2016 года. Женщина сделала самодельную свечу из хлопчатобумажной ткани. Она поместила скомканную ткань в металлическую чашу, в которой были остатки парафиновых свечей, и открытым огнем подожгла. После этого женщина вышла на улицу, она отсутствовала не более 10 минут.

Когда женщина забежала в подъезд, она увидела, что из её квартиры валит дым, двери настежь открыты. В комнате, где стояла самодельная свеча, горел стол, штора, трещали стекла. В квартиру зашла дочь осужденной, вместе они вытащили сожителя женщины на улицу.

В результате пожара погиб 3-летний ребенок, который находился в квартире на 2-ом этаже. Мальчик отравился угарным газом. 42-летнюю беловчанку признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил её наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

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