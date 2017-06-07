Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян

При этом, наименее важными сторонами своей жизни россияне назвали возможность карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческая самореализация и наличие досуга (по 46 пунктов).

Также для респондентов важна социальная инфраструктура в месте проживания (96 пунктов), среда обитания (93 пункта), материальное положение (90 пунктов), возможность общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и возможность достижения поставленных целей (83 пункта).

Социологи отмечают рост внимания граждан к экономической и политической ситуации в стране, показатель поднялся с 76 пунктов в 2014 году до 83 пунктов в 2017 году. Кроме того, падает значение климата для россиян, показатель снизился с 61 пункта в 2014 году до 36 пунктов в 2017 году.

Директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов считает, что снижение привлекательности социального статуса и карьеры для молодых россиян может говорить о том, что молодые люди не видят эти возможности вокруг себя и реализуются в других областях. Именно поэтому забота о здоровье, спорт, внимание к экологии и качеству социальной инфраструктуры демонстрируют рост или сохраняют популярность, отметил он.

Социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.