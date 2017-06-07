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08:35 (мск), источник: РИА Новости

Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россияне больше всего ценят здоровье (99 пунктов), отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Также для респондентов важна социальная инфраструктура в месте проживания (96 пунктов), среда обитания (93 пункта), материальное положение (90 пунктов), возможность общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и возможность достижения поставленных целей (83 пункта).

При этом, наименее важными сторонами своей жизни россияне назвали возможность карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческая самореализация и наличие досуга (по 46 пунктов).

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Социологи отмечают рост внимания граждан к экономической и политической ситуации в стране, показатель поднялся с 76 пунктов в 2014 году до 83 пунктов в 2017 году. Кроме того, падает значение климата для россиян, показатель снизился с 61 пункта в 2014 году до 36 пунктов в 2017 году.

Директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов считает, что снижение привлекательности социального статуса и карьеры для молодых россиян может говорить о том, что молодые люди не видят эти возможности вокруг себя и реализуются в других областях. Именно поэтому забота о здоровье, спорт, внимание к экологии и качеству социальной инфраструктуры демонстрируют рост или сохраняют популярность, отметил он.

Социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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