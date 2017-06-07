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08:44 (мск), источник: Newslab.ru

У жителей Николаевки и поселка Кразовский отключили холодную воду

Работы по врезке нового участка водопровода ведет УСК «Сибиряк». Включить воду обещают к 6 утра 8 июня.

Источник: Reuters

Работу подрядной организации УСК «Сибиряк» по врезке нового участка магистрального водопровода в действующую систему холодного водоснабжения Октябрьского района Красноярска будут отслеживать специалисты компании «КрасКом».

Сегодня, 7 июня по заявке строительной компании, проводящей работы в створе 4-го моста, с 00:00 до 6:00 8 июня отключена холодная вода в микрорайоне Николаевка и поселке Кразовский, а также понижено давление холодного водоснабжения в части Октябрьского района.

Жителям Николаевки и поселка Кразовский организован подвоз холодной воды:

с 9:00 до 10:00 — ул. Киренского, 32; с 10:00 до 11:00 — ул. 2-я Огородная, 24, 25; с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 — пос. Кразовский.

В случае необходимости воду подвезут и по другим адресам. Заявки на подвоз холодной воды принимает Центральная диспетчерская служба компании «КрасКом» по телефону (391) 211−39−63.

Напомним, что УСК «Сибиряк» взял 30 часов на подключение нового магистрального водопровода диаметром 1 000 мм, проложенного в районе строительства автомобильной дороги к 4-му мосту по ул. Волочаевская.

На период работы подрядной организации УСК «Сибиряк» холодная вода отключена:

ул. 2-я Огородная, 24, 25; ул. Киренского, 32, 32к, 32 м; ул. Чкалова, 41, 41 г; ул. Энгельса, 49, 45, 43 + частный сектор; ул. Корнеева, 8 — водоразборная колонка; пос. Кразовский.

Кроме того, понижено давление холодной воды в микрорайонах Северо-Западный, Ветлужанка, Ботанический, а также на улицах Норильская, Стасовой и пр. Свободный, 70, 72, 74.

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