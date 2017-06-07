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14:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего мальчика нашли в Ростове

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила, что 6 июня ушел из дома ее восьмилетний сын.

Полицейские совместно с добровольцами опросили одноклассников, друзей и знакомых ребенка. Ориентировки с приметами мальчика были переданы патрулирующим нарядам полиции и распространены в СМИ.

Вскоре в полицию поступило сообщение от горожанина, который обнаружил ребенка в одном из районов города. Полицейские забрали мальчика и передали родителям.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребенком и его родителями профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.

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