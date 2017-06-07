Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Табаков и другие клиенты банка лишились сотен миллионов - СМИ
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Шестидневная война
09:12 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор назвал регионы, в которых люди больше всего пьют алкоголь. В ведомстве пришли к выводу, что в целом употреблять спиртные напитки люди стали меньше. Эксперты с этим не согласны.

Источник: Reuters

Роспотребнадзор в докладе «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» назвал самые пьющие регионы в стране, сообщает газета «Известия».

Лидером стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.

Меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.

Читайте также
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей

В Роспотребнадзоре также отметили снижение продаж пива до 53 л на человека. Лидерами по потреблению этого напитка являются Московская область, Хакасия и Сахалинская область. Меньше всего пиво пьют в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

В целом в ведомстве отметили, что потребление алкоголя в стране за пять лет снизилось на 40%, объяснив это запретительными мерами и государственной акцизной политикой. Однако сами производители считают, что приведенные Роспотребнадзором данным не совсем верно отражают действительность. Так, например, в Татспиртпроме эту статистику «Известиям» объяснили тем, что в последние годы во многих регионах вырос нелегальный сектор, который Роспотребнадзор не учитывает.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, данные Роспотребнадзора отражают не модель потребления, а структуру продаж алкоголя в стране. Например, сельские жители меньше покупают спиртное в магазине, потому что сами производят самогон, который статистика не учитывает. В свою очередь в Москве и Московской области люди не так часто употребляют суррогаты, потому что в столице у людей больше возможностей купить легальный алкоголь.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Удивительно , что непьющие именно самые дотационные регионы , не приносящие в копилку страны ничего кроме огромного количества проблем , включая участие в ИГИЛ ( запрещена в России ) и криминале . Может им пить начать ? Глядишь , и работать начнут ... Да и градус религиозности упадёт .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана и мавзолее Хомейни
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
СМИ: генпрокурор США заявил Трампу о готовности уйти в отставку
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Пауки и погребение заживо: как испытывают будущих «ревизорро» Участники проекта «Школа Ревизорро» проходят жесткие тренинги ради места нового ведущего шоу
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь