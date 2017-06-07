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14:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Легкоатлетический забег и велопробег пройдут в День России в Ростове

Легкоатлетический забег и велопробег состоятся в донской столице 12 июня — в День России.

Согласно информации из официальных источников, забег и велопробег стартуют и финишируют на Театральной площади. Их маршрут пройдет по проспекту Ворошиловскому.

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню России, состоятся с 10.00 до 13.00.

Ожидается, что участниками легкоатлетического забега и велопробега станут около 1000 человек.

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