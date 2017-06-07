Легкоатлетический забег и велопробег пройдут в День России в Ростове
Легкоатлетический забег и велопробег состоятся в донской столице 12 июня — в День России.
Легкоатлетический забег и велопробег состоятся в донской столице 12 июня — в День России.
Согласно информации из официальных источников, забег и велопробег стартуют и финишируют на Театральной площади. Их маршрут пройдет по проспекту Ворошиловскому.
Ожидается, что участниками легкоатлетического забега и велопробега станут около 1000 человек.