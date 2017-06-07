Легкоатлетический забег и велопробег пройдут в День России в Ростове

Согласно информации из официальных источников, забег и велопробег стартуют и финишируют на Театральной площади. Их маршрут пройдет по проспекту Ворошиловскому.

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню России, состоятся с 10.00 до 13.00.

Ожидается, что участниками легкоатлетического забега и велопробега станут около 1000 человек.