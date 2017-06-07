В Перми проходит рейд ГИБДД «Тонировка»

В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов.



Водителям автомобилей, тонированных с нарушениями, грозит привлечение к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ и штраф в размере 500 рублей.



Профилактическое мероприятие Госавтоинспеции пройдет во всех районах города.