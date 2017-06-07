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10:02 (мск), источник: Новости Перми

В Перми проходит рейд ГИБДД «Тонировка»

7 июня в Перми пройдет целевое оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на контроль соблюдения водителями требований Технического регламента и запрет эксплуатации излишне тонированных автомобилей.

В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов.

Водителям автомобилей, тонированных с нарушениями, грозит привлечение к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ и штраф в размере 500 рублей.

Профилактическое мероприятие Госавтоинспеции пройдет во всех районах города.

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