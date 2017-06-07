Студентам ОмГУПСа советуют не разбегаться из вуза

Кроме того, вуз лишен возможности готовить и выпускать магистров по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Управление в технических системах» и «Экономика и управление», а также аспирантов по профилю «Электроника, радиотехника и системы связи».

Напомним, что 31 мая федеральное ведомство обнародовало приказ, согласно которому омский вуз, готовивший специалистов для РЖД, лишился права обучать студентов сразу по 9 направлениям. Это начальная ступень — бакалавриат по профилям: «Машинострение» и «Экономика и управление», а также «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» и «Сервис и туризм», а также специалитет по направлению «Экономика и управление».

На данных направлениях обучалось почти 400 человек, и все они сейчас встревожены ситуацией, так как теперь не знают, где им придется продолжать обучение и смогут ли они вообще получить дипломы в этом году.

В итоге руководство вуза поспешило успокоить студентов и выпускников, заявив, что попытается решить проблему и получить у Рособрнадзора разрешение на проведение защиты и выдачу дипломов государственного образца тем студентам, которые обучались по экономическим направлениям.

Сергей Лунёв, первый проректор, проректор по учебной работе ОмГУПСа:

— Этот вопрос буквально через день-два получит свое разрешение. В случае отрицательного исхода остается второй вариант — подключение других вузов. То есть защита работ и получение их дипломов государственного образца. Что касается студентов и их действий, то тем, кто не является сейчас выпускниками, мы советуем завершить сессию и потом уже принимать решение: продолжать обучение в нашем вузе либо переводиться в другие (цитата по «12 каналу»).

В вузе отметили, что основной задачей сейчас является выдача дипломов. Вуз попытается пройти повторную аккредитацию, устранив все имеющиеся нарушения, а в случае отказа студенты смогут получить дипломы в других учебных заведениях.