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10:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за выпускного офицеров перекроют дороги

В понедельник, 12 июня, в Омске будет закрыт для движения ряд центральных дорог.

Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00. Причиной его стал выпускной офицеров филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева Минобороны РФ.

Перекрыты будут:

— улица Ленина (от площади Победы до Интернациональной),

— Соборная площадь,

— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади),

— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина),

— улица Тарская (от Ленина до Красина),

— улица Спартаковская (от Партизанской до Красина).

Кроме того, в указанный период и накануне будет запрещена парковка на вышеназванных улицах и изменены схемы движения маршрутов № 73, № 500, № 503, предупредила пресс-служба мэрии.

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