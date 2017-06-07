В Омске из-за выпускного офицеров перекроют дороги

Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00. Причиной его стал выпускной офицеров филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева Минобороны РФ.

Перекрыты будут:

— улица Ленина (от площади Победы до Интернациональной),

— Соборная площадь,

— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади),

— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина),

— улица Тарская (от Ленина до Красина),

— улица Спартаковская (от Партизанской до Красина).