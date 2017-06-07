В Омске из-за выпускного офицеров перекроют дороги
В понедельник, 12 июня, в Омске будет закрыт для движения ряд центральных дорог.
В понедельник, 12 июня, в Омске будет закрыт для движения ряд центральных дорог.
Перекрытие будет действовать с 9:00 до 19:00. Причиной его стал выпускной офицеров филиала Военной академии
Перекрыты будут:
— улица Ленина (от площади Победы до Интернациональной),
— Соборная площадь,
— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади),
— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина),
— улица Тарская (от Ленина до Красина),
— улица Спартаковская (от Партизанской до Красина).
Кроме того, в указанный период и накануне будет запрещена парковка на вышеназванных улицах и изменены схемы движения маршрутов № 73, № 500, № 503, предупредила