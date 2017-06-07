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10:13 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике вновь объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду.

На отдельных участках автодорог будет туманно, видимость не превысит 1000 метров. Отметим, что неустойчивая погода в регионе внесла свои коррективы в даты проведения различных мероприятий.

Как мы уже сообщали, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» пришлось сдвинуть на 3 дня — теперь он начнется не 13 июня, как планировалось, а 17-го.

А второй этап Кубка Башкортостана по мотокроссу и вовсе отложили на неопределенный срок. Напомним, состязания спортсменов должны были пройти в лесопарковой зоне «Баланово» 10 июня.

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