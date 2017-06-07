В республике вновь объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду.
На отдельных участках автодорог будет туманно, видимость не превысит 1000 метров. Отметим, что неустойчивая погода в регионе внесла свои коррективы в даты проведения различных мероприятий.
Как мы уже сообщали, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» пришлось сдвинуть на 3 дня — теперь он начнется не 13 июня, как планировалось, а 17-го.
А второй этап Кубка Башкортостана по мотокроссу и вовсе отложили на неопределенный срок. Напомним, состязания спортсменов должны были пройти в лесопарковой зоне «Баланово» 10 июня.