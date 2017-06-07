В республике вновь объявлено штормовое предупреждение

На отдельных участках автодорог будет туманно, видимость не превысит 1000 метров. Отметим, что неустойчивая погода в регионе внесла свои коррективы в даты проведения различных мероприятий.

Как мы уже сообщали, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» пришлось сдвинуть на 3 дня — теперь он начнется не 13 июня, как планировалось, а 17-го.

А второй этап Кубка Башкортостана по мотокроссу и вовсе отложили на неопределенный срок. Напомним, состязания спортсменов должны были пройти в лесопарковой зоне «Баланово» 10 июня.