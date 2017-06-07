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10:14 (мск), источник: Tengrinews

Выпавший снег в июне на Шымбулаке удивил алматинцев

На высокогорном курорте Шымбулак, близ Алматы, выпал снег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Снег в июне очень удивил местных жителей. Также известно, что осадки в виде снега выпали в селе Кеген Райымбекского района Алматинской области.

«У нас с утра шел снег. На улице холодно. В июне впервые у нас снег», — рассказал житель села Кеген Бауыржан Орынтаев.

«Снег начался во вторник, 6 июня вечером. На БС “Шымбулак” выпало 32 миллиметра снега, на средней станции около 15 сантиметров, а на Левом Талгаре больше 20 сантиметров. На данный момент снег не идет. Светит солнце, погода шикарная! Даже город хорошо виден», — рассказали в пресс-службе ГК «Шымбулак».

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Выпавший снег в июне на Шымбулаке удивил алматинцев
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