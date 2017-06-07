Выпавший снег в июне на Шымбулаке удивил алматинцев

Снег в июне очень удивил местных жителей. Также известно, что осадки в виде снега выпали в селе Кеген Райымбекского района Алматинской области.

«У нас с утра шел снег. На улице холодно. В июне впервые у нас снег», — рассказал житель села Кеген Бауыржан Орынтаев.