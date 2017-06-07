Выпавший снег в июне на Шымбулаке удивил алматинцев
На высокогорном курорте Шымбулак, близ Алматы, выпал снег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
На высокогорном курорте Шымбулак, близ Алматы, выпал снег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Снег в июне очень удивил местных жителей. Также известно, что осадки в виде снега выпали в селе Кеген Райымбекского района Алматинской области.
«У нас с утра шел снег. На улице холодно. В июне впервые у нас снег», — рассказал житель села Кеген Бауыржан Орынтаев.
«Снег начался во вторник, 6 июня вечером. На БС “Шымбулак” выпало 32 миллиметра снега, на средней станции около 15 сантиметров, а на Левом Талгаре больше 20 сантиметров. На данный момент снег не идет. Светит солнце, погода шикарная! Даже город хорошо виден», — рассказали в