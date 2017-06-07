Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
11:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Почти полмиллиона цветов украсят улицы Иркутска

Почти полмиллиона цветов украсят улицы Иркутска в этом году. Сейчас их высаживают на клумбы.

Источник: Вести Иркутск

Специалисты Горзеленхоза заготовили около 20 разновидностей растений. Так, например, только бархатцев пять расцветок. А еще петУнии, газАнии, сАльвии. В этом году высадка будет идти по новым схемам. Так, например, бульвар Гагарина оформят в одном геометрическом стиле. А вот на сквере возле памятника Горькому свои крылья распахнёт буревестник. ЦинерАрии на голубом фоне агерАтума. Несмотря на прохладный май, высаживать цветы начали по графику. Закончить планируют в конце июня.

— Рассада немножко болеет. Например, бархатцы поменяли цвет. Это реакция на заморозки, на холод. Но это всё пройдёт. Скоро они расцветут и будут очень красиво украшать наш город, — говорит мастер участка МУП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
В атаке на правительственные объекты Ирана есть погибшие
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей Собирать деньги Элли Невилл начала в возрасте 5 лет.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь