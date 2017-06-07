Почти полмиллиона цветов украсят улицы Иркутска

Специалисты Горзеленхоза заготовили около 20 разновидностей растений. Так, например, только бархатцев пять расцветок. А еще петУнии, газАнии, сАльвии. В этом году высадка будет идти по новым схемам. Так, например, бульвар Гагарина оформят в одном геометрическом стиле. А вот на сквере возле памятника Горькому свои крылья распахнёт буревестник. ЦинерАрии на голубом фоне агерАтума. Несмотря на прохладный май, высаживать цветы начали по графику. Закончить планируют в конце июня.

— Рассада немножко болеет. Например, бархатцы поменяли цвет. Это реакция на заморозки, на холод. Но это всё пройдёт. Скоро они расцветут и будут очень красиво украшать наш город, — говорит мастер участка МУП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.