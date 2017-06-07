«Плотину» сносят в Иркутске. Около 100 гаражных боксов подлежат ликвидации

— Вот моя машина. Я в связи с незаконным сносом не могу её поставить. Гараж заблокирован. Там у меня остался различный инвентарь, — говорит хозяин гаражного бокса Сергей Кульгавов.

Сергею ещё повезло. У него бокс хоть и заблокирован, но главное — целый. В отличие от почти десятка других. Люди пользовались ими с 90-х годов. И вдруг «Плотину», так называется это кооператив, начали сносить. Причина — старый ангар одной из строительных компаний. Его решили убрать. А заодно и очистить примыкающую территорию.

— Прихожу, смотрю — мой гараж в развалинах лежит. Всё снесли. Тут и ГИБДД, и полиция. Эти начали бегать — предлагать мне компенсацию. А до этого ни звонков, ничего не было, — говорит хозяин Вячеслав Моторов.

По словам владельцев, рыночная стоимость каждого гаража — от 700 т тысяч рублей. А компенсация от строителей — кому 100 тысяч, кому 200. Хочешь бери, хочешь не бери — всё равно снесут. У застройщика позиция жёсткая.

— В процессе демонтажных работ неизбежно разрушаются незаконные гаражные боксы, которые примыкают. Поэтому мы заранее предупредили тех людей, которые являются членами гаражного кооператива, — говорит представитель строительной компании Людмила Ткаченко.

В кооперативе около 100 гаражей. И все они под снос, говорят хозяева. Ведь если с одной стороны наступление ведёт строительная компания, то с другой — администрация города. Согласно постановлению КУМИ, все боксы подлежат ликвидации в ближайшее время.

— Земельный участок не предоставлялся под размещение гаражных боксов. Более того, гаражные боксы находятся в охранной зоне ЛЭП. Гаражному кооперативу было направлено распоряжение о добровольном сносе самовольной постройки, — говорит начальник службы земельного контроля земельного департамента Куми Иркутска Александр Ким.

Постановление о сносе вынесла администрация города. Но земля под гаражами — в областном подчинении. Поэтому законность такого решения владельцы гаражей намерены обжаловать в суде.