Льготники в Иркутской области будут бесплатно или за полцены ездить на водном транспорте
Льготным проездом на водном транспорте по местным и пригородным маршрутам в Иркутской области могут воспользоваться отдельные категории граждан.
Льготным проездом на водном транспорте по местным и пригородным маршрутам в Иркутской области могут воспользоваться отдельные категории граждан.
Об этом 7 июня 2017 года сообщает
Министерство заключило соглашение с ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» о предоставлении бесплатного проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Ветеранам труда и труженикам тыла на пригородных маршрутах водного транспорта будет предоставляться льгота в размере 50%.
Разовый проездной билет выдается бесплатно или продается со скидкой в размере 50% при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и решения о праве на льготу на проезд на водном транспорте (выдается управлением социальной защиты населения по месту жительства получателя).
Для проезда пригородным сообщением билеты продают по адресу: Иркутск,