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11:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Льготники в Иркутской области будут бесплатно или за полцены ездить на водном транспорте

Льготным проездом на водном транспорте по местным и пригородным маршрутам в Иркутской области могут воспользоваться отдельные категории граждан.

Об этом 7 июня 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

Министерство заключило соглашение с ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» о предоставлении бесплатного проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Ветеранам труда и труженикам тыла на пригородных маршрутах водного транспорта будет предоставляться льгота в размере 50%.

Разовый проездной билет выдается бесплатно или продается со скидкой в размере 50% при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и решения о праве на льготу на проезд на водном транспорте (выдается управлением социальной защиты населения по месту жительства получателя).

Для проезда пригородным сообщением билеты продают по адресу: Иркутск, м-он Солнечный, пр-т Маршала Жукова, 98Б. На междугородных рейсах билеты покупают на теплоходе.

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