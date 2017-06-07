Льготники в Иркутской области будут бесплатно или за полцены ездить на водном транспорте

Об этом 7 июня 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

Министерство заключило соглашение с ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» о предоставлении бесплатного проезда реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Ветеранам труда и труженикам тыла на пригородных маршрутах водного транспорта будет предоставляться льгота в размере 50%.

Разовый проездной билет выдается бесплатно или продается со скидкой в размере 50% при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и решения о праве на льготу на проезд на водном транспорте (выдается управлением социальной защиты населения по месту жительства получателя).