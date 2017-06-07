В Волгограде ГИБДД проверяет автобусы

Целями профилактического мероприятия являются предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, принятие дополнительных мер по повышению эффективности контроля за перевозками пассажиров, повышение безопасности и качества перевозки пассажиров общественным транспортом.

На территории г. Волгограда с 6 по 9 июня 2017 года ГИБДД усиливает контроль за соблюдением водителями автобусов Правил дорожного движения Российской Федерации, работой должностных лиц транспортных предприятий.

Сотрудники Госавтоинспекции пристально следят за соблюдением правил перевозок пассажиров, предусмотренных техническими характеристиками транспортных средств, выявляя факты перевозки сверх установленного количества, эксплуатации автобусов с неисправностями, нарушения сроков прохождения технического осмотра и правил остановки стоянки.

За первый день рейда сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 76 водителей: они допустили нарушения ПДД. Один управлял транспортным средством, не предъявленным вовремя к техосмотру, 15 водителей везли пассажиров сверх нормативного количества, двое самовольно внесли изменения в конструкцию автобуса, 20 водителей управляли неисправными транспортными средствами, подвергая опасности жизни своих пассажиров, восемь автобусов были без тахографов, 15 транспортных средств стояли в неположенном месте.

6 июня были привлечены к административной ответственности 3 должностных лица: они допустили выпуск на линию автобусов с техническими неисправностями.