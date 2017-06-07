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11:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Участница голодовки дольщиков в Новосибирске госпитализирована

Ранее помощь врачей понадобилась двум женщинам, но после приема лекарств они решили продолжить голодовку.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске обманутые дольщики продолжают голодовку в центре города. Сегодня, 7 июня, — третий день акции протеста и на площади Ленина остаются более 30 человек. Однако, в конце второго дня, 6 июня, одной из участниц стало плохо — она была госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. Об этом ИА REGNUM сообщил член комитета солидарных действий Сергей Крупенько.

Скорая не впервые за эти три дня приезжала к начавшим голодовку новосибирцам. Ранее помощь врачей понадобилась двум женщинам — у них поднялось давление, но после осмотра медиками и приема лекарств женщины решили продолжить голодовку.

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При этом, как рассказал Крупенько, голодающие попытались в очередной раз согласовать акцию протеста в центре города с мэрией Новосибирска, но им, так же в очередной раз отказали.

«Их власти отправили голодать на Затулинку. Причем, 5 июня заявка была подана уже не на площадь им. Ленина, а на площадку возле памятника В. Высоцкому у театра “Глобус”, которая предназначена для проведения акций без согласования смэрией. Но, неожиданно, оказалось, что и это место уже занято», — отметил Крупенько, подчеркнув, что «все эти факты дают основание предполагать, что мэрия Новосибирска создает искусственные трудности для проведения публичной протестной акции в центральной части города».

Между тем, сказал Крупенько, участники акции протеста на площади им. Ленина думают, как им пережить приближающиеся дожди, ведь полиция запрещает протестующим использовать палатки или тенты.

В то же время участник голодовки Виталий Грибанов ИА REGNUM сообщил, что вечером 7 июня в администрации Кировского района Новосибирска состоится встреча представителей участников строительства дома по адресу ул. Тульская, 82 с главой департамента по строительству и архитектуре мэрии Алексеем Кондратьевым. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня обманутые дольщики стройки по адресу ул. Тульская в Новосибирске начали голодовку в центре города — на площади Ленина. Они требуют подтвердить их права на квартиры в доме, который строится с 2004 года.

Власти же уверяют, что законных прав на то у них нет — они заключили предварительные договоры, а не договоры долевого участия. На что сами участники акции протеста отвечают, что изначально со всеми дольщиками были заключены именно предварительные договоры, только потом кому-то из них оформили ДДУ, а кому-то — нет. По каким критериям отбирали «счастливчиков» участники голодовки не знают. А прокуратура города, которая еще в апреле 2017 года проверила соблюдение законодательства в сфере долевого строительства жилых домов 80, 82 по ул. Тульской, установила факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов».

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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