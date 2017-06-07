Омский Следком проверяет дачи, загрязненные токсичными отходами

Следователи СУ СКР по Омской области организовали доследственную проверку по сообщениям из СМИ о свалках токсичных отходов рядом с дачами.

Как уже сообщал портал Om1.ru, в некоторых садоводствах были обнаружены свалки с токсичными отходами высокого класса опасности. Так, опасный мусор хранился рядом с садовыми товариществами «Дары Сибири» и «Любитель-4» рядом с улицей Доковской. Некоторые отходы, относящиеся к высокому классу опасности причиняют непоправимый ущерб окружающей среде, а также загрязняют почву и грунтовые воды.

Стихийные свалки чреваты еще и пожарами — дачникам уже несколько раз приходилось вызывать сотрудников МЧС.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства экологических нарушений и установить тех, кто виновен в появлении опасных свалок. Процессуальное решение будет вынесено после проведенной доследственной проверки.