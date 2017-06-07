В Краснодаре ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня России
В Краснодаре 12 июня ограничат движение транспорта во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
В Краснодаре 12 июня ограничат движение транспорта во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Движение автотранспорта ограничат 10 июня с 20:00 до 06:00, и 12 июня по улице Красной, на участке от Буденного до Длинной. С 20:00 до 06:00 12 июня движение будет ограничено по улице Буденного от Красноармейской до Красной с четной стороны, сообщили в
Также движение ограничат по улице Красной на участке от Длинной до Кузнечной, по Буденного, от Рашпилевской до Митрофана Седина и по Красноармейской, от Длинной до Буденного.
С полным списком ограничений и с афишей мероприятий в День России можно ознакомиться на сайте мэрии Краснодара.