В Краснодаре ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня России

Движение автотранспорта ограничат 10 июня с 20:00 до 06:00, и 12 июня по улице Красной, на участке от Буденного до Длинной. С 20:00 до 06:00 12 июня движение будет ограничено по улице Буденного от Красноармейской до Красной с четной стороны, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также движение ограничат по улице Красной на участке от Длинной до Кузнечной, по Буденного, от Рашпилевской до Митрофана Седина и по Красноармейской, от Длинной до Буденного.

С полным списком ограничений и с афишей мероприятий в День России можно ознакомиться на сайте мэрии Краснодара.