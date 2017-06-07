Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Пенсии в России предложили платить иначе
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В тени красоты
12:04 (мск), источник: Йод News

В Сочи стартует российский кинофестиваль «Кинотавр»

В Сочи стартует XXVIII открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». На открытии покажут фильм режиссера Павла Чухрая «Холодное танго».

Источник: РИА "Новости"
Новость
Звягинцев вне конкурса, Пересильд в жюри: программа «Кинотавра»Кинофестиваль в Сочи объявил конкурсную программу: в нее вошли 14 фильмов

В основной конкурсной программе фестиваля задействовано 14 фильмов: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнева, а также «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова и другие, сообщает ТАСС.

Председателем жюри назначен народный артист России Евгений Миронов.

Вне конкурса на фестивале будут показаны киноленты: «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которая получила приз жюри на Каннском кинофестивале.

Фестиваль продлится до 14 июня. После вручения всех наград на церемонии закрытия зрителям покажут киноальманах «Про любовь. Только для взрослых».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Организаторы «Кинотавра» рассказали о программе смотра
15 мая© Ньюстюб
 В России приняли закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников
“…Мы помним со времен Бородина”
В России приняли закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Получающих деньги из-за рубежа могут приравнять к иноагентам
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь