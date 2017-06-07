В Сочи стартует российский кинофестиваль «Кинотавр»

Кинофестиваль в Сочи объявил конкурсную программу: в нее вошли 14 фильмов

В основной конкурсной программе фестиваля задействовано 14 фильмов: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнева, а также «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова и другие, сообщает ТАСС.

Вне конкурса на фестивале будут показаны киноленты: «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которая получила приз жюри на Каннском кинофестивале.

Фестиваль продлится до 14 июня. После вручения всех наград на церемонии закрытия зрителям покажут киноальманах «Про любовь. Только для взрослых».