Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», — говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
В сообщении на сайте Мариинского театра сообщается, что балетмейстер-репетитор, заслуженный артист России Вихарев скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.
Прощание с Вихаревым пройдет в четверг, 8 июня, в 10:30 в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.
Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1980 году и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Лауреат международных конкурсов артистов балета. С 2007- балетмейстер-репетитор. Осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», являлся постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя».
То все зубы вырвут, То ребенка угробили удаляя гланды, то теперь заслуженного человека. И никому за это ничего не будет. Как после этого доверять врачам? Их интересуют только деньги!