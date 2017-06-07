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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Следственный комитет Петербурга проводит проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в одной из клиник города. Согласно сообщению на сайте Главного следственного управления северной столицы, Вихарев скончался 2 июня во время оказания стоматологических услуг в одной из медицинских клиник города.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», — говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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В сообщении на сайте Мариинского театра сообщается, что балетмейстер-репетитор, заслуженный артист России Вихарев скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с Вихаревым пройдет в четверг, 8 июня, в 10:30 в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.

Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1980 году и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Лауреат международных конкурсов артистов балета. С 2007- балетмейстер-репетитор. Осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», являлся постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя».

Комментарии
2
Н С
Ой,ой,ой! Что же делается в Питере!
То все зубы вырвут, То ребенка угробили удаляя гланды, то теперь заслуженного человека. И никому за это ничего не будет. Как после этого доверять врачам? Их интересуют только деньги!
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Алексей Линник
Тут и так-то боишься стоматологов, а после таких случаев вообще мрак и ужас.
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Балетмейстер Мариинского театра умер после укола в кресле стоматолога
12:27 (мск)© Ньюстюб
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