Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», — говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге нашли еще одну пострадавшую от рук стоматолога

В сообщении на сайте Мариинского театра сообщается, что балетмейстер-репетитор, заслуженный артист России Вихарев скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с Вихаревым пройдет в четверг, 8 июня, в 10:30 в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.