Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
Анна Семенович прокомментировала свою беременность
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Теракт в Лондоне
13:16 (мск), источник: Фонтанка

Первую тысячу «Подорожника» для Москвы и Петербурга раскупили за пять дней

Первую партию объединенного проездного «Подорожник-Тройка», который действует одновременно в Москве и Петербурге, уже раскупили.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Представленный на ПМЭФ-2017 единый для двух столиц проездной использовали уже 500 раз в петербургском метрополитене и наземном пассажирском транспорте. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту Смольного.

Читайте также
Три станции петербургского метро оснастят «умной» системой видеонаблюдения

По данным чиновников, с 2 по 5 июня пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тысяч руб. Несмотря на запуск, специалисты изучают, как работают карты в разных видах транспорта в обоих городах. По итогам первого тестового периода в реализацию поступят следующие партии таких носителей для проездных билетов.

Напомним, новые транспортные карты поступили в реализацию 2 июня одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. На московском объединённом носителе использовано стандартное изображение карты «Тройка», а эмитированные в Петербурге имеют оригинальный дизайн с использованием символов Первопрестольной и Северной столицы. Оборотная сторона — одинакова для всех носителей. Как заявлял на ПМЭФ вице-губернатор Игорь Албин, в Петербурге пока выпущена тысяча подобных карт, к концу июня их будет более 20 тысяч. Засметитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, в свою очередь, рассказал, что носителей «Тройка» в столице выпущено 11 млн штук.

Для нашего города «Подорожник-Тройка» стал первым опытом по объединению транспортных электронных билетов двух регионов в одной карте. Планируется, что новая карта будет особенно удобна тем, кто часто ездит из Петербурга в Москву и обратно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ректорский раскол
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Получающих деньги из-за рубежа могут приравнять к иноагентам
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь