Первую тысячу «Подорожника» для Москвы и Петербурга раскупили за пять дней
Первую партию объединенного проездного «Подорожник-Тройка», который действует одновременно в Москве и Петербурге, уже раскупили.
Первую партию объединенного проездного «Подорожник-Тройка», который действует одновременно в Москве и Петербурге, уже раскупили.
Представленный на ПМЭФ-2017 единый для двух столиц проездной использовали уже 500 раз в петербургском метрополитене и наземном пассажирском транспорте. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту Смольного.
По данным чиновников, с 2 по 5 июня пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тысяч руб. Несмотря на запуск, специалисты изучают, как работают карты в разных видах транспорта в обоих городах. По итогам первого тестового периода в реализацию поступят следующие партии таких носителей для проездных билетов.
Напомним, новые транспортные карты поступили в реализацию 2 июня одновременно в Москве и
Для нашего города «Подорожник-Тройка» стал первым опытом по объединению транспортных электронных билетов двух регионов в одной карте. Планируется, что новая карта будет особенно удобна тем, кто часто ездит из Петербурга в Москву и обратно.