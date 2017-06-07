Всероссийское шествие Парад дружбы народов пройдет в Самаре

12 июня в День России — во второй раз в истории нашей страны — пройдёт Всероссийское шествие «Парад дружбы народов России», которое ещё больше объединит представителей всех народов, проживающих в нашей стране. Парад дружбы народов будет проходить в нескольких десятках российских регионов, в том числе и в Самарской области.

Сбор участников шествия — 18:00, г. Самара, ул. Полевая (пересечение с ул. Молодогвардейской).

Начало шествия — 18:30.

Парад дружбы народов России проводится в целях укрепления дружбы и атмосферы добрососедства между народами России, демонстрирует единство, сплоченность и общность всех народов нашей страны.

В ярком, торжественном шествии «Парад дружбы народов России» примут участие представители народов, проживающих в Самарской области — русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи, украинцы, белорусы, немцы, евреи, осетины, армяне, азербайджанцы, таджики, туркмены, киргизы, чеченцы, узбеки, дагестанцы и многие другие. В Самарской области в дружбе и согласии проживают представители 157 национальностей. В целях сохранения национальной культуры, родного языка, традиций и обычаев народов национальные общественные объединения Самарской области проводят межнациональные фестивали и национальные праздники. Это шествие еще раз продемонстрирует наше единение и подчеркнет, что представители каждого народа внесли большой вклад в становление и развитие единого многонационального Российского государства.

Организатором Парада дружбы народов России в Самаре выступает региональная общественная организация «Союз народов Самарской области».