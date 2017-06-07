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14:50 (мск), источник: ТАСС

Ученые из России и Польши создадут центр биотехнологий на Урале

Со стороны УрФУ в проекте уже участвуют 20 человек — биологи, физики и математики.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Центр фундаментальных биотехнологий и биоинженерии откроется на базе Уральского федерального университета (УрФУ). В создании центра будут участвовать специалисты Ягеллонского университета в Кракове (Польша), сообщила ТАСС заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

«Этот проект для нас очень важен, потому что за биотехнологиями будущее. Ранее работы в университете выполнялись на разных кафедрах, в разных лабораториях, и мы бы хотели объединить усилия, чтобы была более четкая координация и взаимодействие. Мы уже договорились, что научным руководителем этого центра будет польский коллега Казимерж Стржалка, он готов нам помогать, подсказывать, как действовать», — сказала Киселева.

Она добавила, что в центре будет создано несколько групп при участии иностранных ученых. «С польской стороной сотрудничаем более 15 лет, так что у нас есть опыт взаимодействия. Одно из направлений работы центра — фиторемедиация, то есть использование растений для очищения загрязненной почвы, грунтовых вод, поверхностных вод и воздуха. Мы также будем продолжать работы по созданию трансгенных растений и изучению их свойств, изучать и оптимизировать синтез вторичных метаболитов — кандидатов в биологические добавки и лекарства в корнях растений», — отметила Киселева.

В пресс-службе УрФУ уточнили, что со стороны вуза в проекте уже участвуют 20 человек — биологи, физики и математики. «Для молодых исследователей, вовлеченных в проект, не менее важным условием, чем финансы, становится возможность научной карьеры и отсутствие бюрократии. Без международного взаимодействия ничего не получится, возможен только обмен идеями и людьми», — сказали в пресс-службе.

Предполагается, что еще одним важным направлением работы центра будет биоинженерия. «Под руководством профессора Владимира Шура планируется создание 3D-структур из живых клеток, что позволит развивать регенерационную медицину. Кроме того, сотрудники центра будут заняты моделированием в физиологии и медицине. Это направление профессора Ольги Соловьевой, группа которой изучает и моделирует деятельность сердца и планирует выйти на разработки для трансляционной и персонализированной медицины», — отметили в вузе.

Ранее профессор кафедры технологии органического синтеза Химико-технологического института УрФУ Максим Миронов сообщил ТАСС, что в вузе активно развивают медицинские биотехнологии и биоинженерию, в частности получение биологически активных веществ. Так, сотрудники кафедры с коллегами из Уральского отделения (УрО) РАН разрабатывают инновационный препарат на основе соевых экстрактов, который будет способствовать увеличению продолжительности жизни. Кроме того, ученые вуза планируют выращивать плесень и создавать сыворотки для производства отечественных элитных сортов сыра.

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