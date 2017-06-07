«Генерал Ватутин» вышел из Керченского пролива и движется в сторону Ростова

Электронное табло показывает ориентировочное время прибытия судна в донскую столицу — 19:00.

Накануне стало известно, что украинское круизное судно резко изменило курс и вместо Одессы направилось в Ростов-на-Дону.

В Росморречфлоте пояснили, что лайнер был продан и направляется в новый порт приписки.