«Генерал Ватутин» вышел из Керченского пролива и движется в сторону Ростова
Пассажирский лайнер «Генерал Ватутин» миновал Керченский пролив и двигается в порт
Пассажирский лайнер «Генерал Ватутин» миновал Керченский пролив и двигается в порт
Электронное табло показывает ориентировочное время прибытия судна в донскую столицу — 19:00.
Накануне стало известно, что украинское круизное судно резко изменило курс и вместо Одессы направилось в
В Росморречфлоте пояснили, что лайнер был продан и направляется в новый порт приписки.