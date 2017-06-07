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13:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Борис Гребенщиков устроил неформальный концерт в Казанском Кремле

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Музыкант и продюсер Борис Гребенщиков в рамках творческой встречи устроил неформальный концерт в Казанском Кремле.

Источник: ИА Татар-информ

Отметим, певец славится тем, что любит выбирать неожиданные площадки для своего перфоманса.

 Уже сегодня вечером в рамках нового турне с группой «Аквариум» состоится его концерт в КРК «Пирамида». На концерте ожидаются разноплановые композиции в стиле рока, ямайского регги, африканского сукусса, американского фолка. Также Гребенщиков исполнит ирландские баллады.

Борис Гребенщиков играет музыку уже больше сорока лет. Он записал десяток самиздатских альбомов и еще два с лишним десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным.

Борис Гребенщиков — не просто талантливый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий, знаток восточной философии. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа.

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