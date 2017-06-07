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13:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский дельфинарий рассказал о снижении цен

Акция приурочена к грядущему дню рождения «Дельфинии», рассказали в пресс-службе.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский дельфинарий рассказал о снижении цен, об этом сообщает пресс-центр центра океанографиии.

С 12 июня «Дельфиния» снижает цены на шоу на 200 рублей, теперь цена билета на шоу с дельфинами составит 600 рублей, детский билет в Океанариум в будни теперь будет стоить от 300 рублей. Вполовину снижается стоимость плавания с дельфинами в будни — до 2,5 тысяч рублей. В выходные с 16:00 до 20:00 аналогичная услуга обойдется в 3 тысячи рублей.

Новосибирский дельфинарий открылся 1 августа 2016 года. Он стал первым подобным объектом за Уралом.

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