В мае в Петербурге увеличилась смертность

В последний весенний месяц 2017 года в Петербурге умерли 5 143 человека. В трех предыдущих маях эти грустные показатели были ниже. К тому же обычно смертность в мае ниже, чем в предшествуещем ему апреле. Но не в этом году. В апреле-2017 умерло на 414 человек меньше, чем в мае.

Но в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния обращают внимание и на другие цифры — радостные. Как оказалось, рождаемость в мае выросла. В Петербурге под конец весны родились 5715 детей — на 382 малыша больше, чем в апреле. Но и тут не без ложки дегтя — в прошлом мае на свет появились 6175 человек.