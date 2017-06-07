С 13 июня парковка личных авто на улице Чистопольская в Казани будет запрещена

Временный запрет будет действовать до окончания матчей Кубка конфедераций.

«Важно подчеркнуть, что вскоре вступают в силу ограничения по парковке на улице Чистопольская. Несмотря на то, что знаки уже висят, пока они закрыты, мы максимально оттягиваем момент, когда мы их, так сказать, “расчехлим”. Ориентируемся что не позже, чем с 13 июня там будет введено ограничение. Территория небольшая, но люди, которые привыкли парковать там машины на ночь, не смогут этого делать», — отметил Фаттахов.