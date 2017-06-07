Невский 12 июня закроют ради парада военных оркестров

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 14 до 15 часов троллейбусы не будут ходить на участке от набережной реки Фонтанка до Дворцовой площади. Кроме того, Невский проспект в это время не будут пересекать трамваи, следующие по маршруту № 3 (их направят по Лермонтовскому, Загородному, Марата, Литейному).