Четыре омских вуза вошли в национальный рейтинг университетов России. Об этом сообщает портал, на котором проводилось исследование.

Всего один вуз попал в топ-100 — ОмГТУ. Вуз оказался на 46 -47 местах вместе со Ставропольским государственным аграрным университетом.

101−102 место оказалось у ОмГУ им. Достоевского, хотя ещё год назад университет занимал 68 строчку рейтинга.

Также в рейтинг вошли ОмГАУ им. Столыпина и СибАДИ, на котором список омских вузов заканчивается. Первое место занял МГУ им. Ломоносова.

Отметим, что деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда (социализация), международная деятельность (интернационализация), инновации и предпринимательство, бренд.