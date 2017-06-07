Срок открытия Константиновской батареи вновь перенесен

«Мы работаем совместно с географическим обществом. Мы свои обязательства с точки зрения предоставления субсидий, чтобы обслуживать данный комплекс, выполнили, мы предусмотрели средства в бюджете, мы готовы. Мы обсуждали срок (открытия батареи — ред.) 1 июня, несколько он сдвигается. В ближайшее время она будет открыта», — сказал он.

Изначально батарею планировалось открыть для туристов к 1 мая, но к этому сроку подготовить объект не успели. Дату запуска объекта перенесли на начало июня.

В конце апреля правительство Севастополя приняло постановление о порядке предоставления субсидий «Русскому географическому обществу» в объеме 6 млн рублей на содержание объекта.