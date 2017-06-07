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14:43 (мск), источник: РИА Крым

Срок открытия Константиновской батареи вновь перенесен

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников заявил журналистам в среду, что Константиновская батарея будет открыта для посещений в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем совместно с географическим обществом. Мы свои обязательства с точки зрения предоставления субсидий, чтобы обслуживать данный комплекс, выполнили, мы предусмотрели средства в бюджете, мы готовы. Мы обсуждали срок (открытия батареи — ред.) 1 июня, несколько он сдвигается. В ближайшее время она будет открыта», — сказал он.

Изначально батарею планировалось открыть для туристов к 1 мая, но к этому сроку подготовить объект не успели. Дату запуска объекта перенесли на начало июня.

В конце апреля правительство Севастополя приняло постановление о порядке предоставления субсидий «Русскому географическому обществу» в объеме 6 млн рублей на содержание объекта.

В марте 2014 года по инициативе президента «Русского географического общества», министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о создании Севастопольской штаб-квартиры РГО в здании Константиновской казематированной батареи. После этого РГО приступило к реконструкции батареи.

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