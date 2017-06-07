В Воронежской области Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику
Масштабные учения проводит авиация ЗВО.
Масштабные учения проводит авиация ЗВО.
В небе над Воронежской области кружат военные истребители и бомбардировщики. Местным жителям пугаться не стоит. Сотни военнослужащих
Экипажи уже отработали нанесение массированного
«Пилоты СУ-34 поразили живую силу и укреплённые пункты управления, преодолев системы ПВО “противника” под прикрытием истребителей Су-27 и Миг-29 СМТ, — сообщают в
Сообщается, что всего экипажи боевых самолетов провели в воздухе больше трех часов. Они выполнили 50 пусков ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Летчики успешно поразили больше 20 условных объектов.