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14:48 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику

Масштабные учения проводит авиация ЗВО.

В небе над Воронежской области кружат военные истребители и бомбардировщики. Местным жителям пугаться не стоит. Сотни военнослужащих оперативно-тактической авиации Западного военного округа собрались на масштабные учения.

Экипажи уже отработали нанесение массированного ракетно-бомбового удара по объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия условного противника.

«Пилоты СУ-34 поразили живую силу и укреплённые пункты управления, преодолев системы ПВО “противника” под прикрытием истребителей Су-27 и Миг-29 СМТ, — сообщают в пресс-службе Западного военного округа. — В рамках розыгрыша этапа им противодействовали экипажи пяти высотных истребителей Миг-31 БМ, которые отработали ведение дальнего и ближнего воздушного боя для усложнения работы авиации по наземным целям».

Сообщается, что всего экипажи боевых самолетов провели в воздухе больше трех часов. Они выполнили 50 пусков ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Летчики успешно поразили больше 20 условных объектов.

Командно-штабное учение завершится 9 июня, в нем примут участие больше 300 военнослужащих, около 150 авиационной и военной техники, а также силы ПВО из Воронежской, Курской, Тверской области и Республики Карелия.

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