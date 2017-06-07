В Воронежской области Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику

В небе над Воронежской области кружат военные истребители и бомбардировщики. Местным жителям пугаться не стоит. Сотни военнослужащих оперативно-тактической авиации Западного военного округа собрались на масштабные учения.

Экипажи уже отработали нанесение массированного ракетно-бомбового удара по объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия условного противника.

«Пилоты СУ-34 поразили живую силу и укреплённые пункты управления, преодолев системы ПВО “противника” под прикрытием истребителей Су-27 и Миг-29 СМТ, — сообщают в пресс-службе Западного военного округа. — В рамках розыгрыша этапа им противодействовали экипажи пяти высотных истребителей Миг-31 БМ, которые отработали ведение дальнего и ближнего воздушного боя для усложнения работы авиации по наземным целям».

Сообщается, что всего экипажи боевых самолетов провели в воздухе больше трех часов. Они выполнили 50 пусков ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Летчики успешно поразили больше 20 условных объектов.