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14:47 (мск), источник: Nur.kz

Хайпанем немножечко: Дружко поведал о жизни в Казахстане

Бывший ведущий мистической телепередачи «Необъяснимо, но факт», человек-мем Сергей Дружко, ставший феноменом русскоязычного YouTube, дал интервью «Медузе». В нем он рассказал о детстве и юности, проведенных в Казахстане.

Сергей Дружко родился в Уральске. Его отец был начальником строительного управления и, по словам ведущего, построил половину города.

«Мама по образованию педагог. Она много занималась семьей и поэтому часто меняла работы. Была в том числе директором Дома пионеров — это из того, что я точно помню. И затем уже ближе к пенсии она работала на заводе, в каком-то из отделов».

Дружко по-прежнему общается с друзьями детства из Казахстана, хотя его передачу они вряд ли смотрят. А расскажет он им о новом шоу, только если к слову придется.

«Основные ребятки остались там, в Уральске. Мы давно не виделись. Уже больше 15 лет, наверное. Но мы часто созваниваемся. Они обязательно меня находят. (…) Мы общались последний раз два месяца назад, еще до того как передача запустилась. Но они вряд ли смотрят. Может быть, их дети [смотрят]. (…) Мы там взахлеб болтаем, разговариваем про другие вещи совершенно. Не до “Дружко-шоу”».

После школы Дружко уехал в Санкт-Петербург, затем в Лондон, но развал Советского Союза встретил в родном Уральске, с родителями, смотря «Лебединое озеро» по телевизору.

Сергей служил в армии на Байконуре. О том, чтобы «откосить», он и не помышлял, потому что был воспитан с той мыслью, что есть такая профессия — Родину защищать. Хотя ему пришлось терпеть дедовщину, он получил медаль.

«У нас не было таких страшных вещей, как в определенных родах войск, но ты получал по заслугам от старших, когда ты косячил и не тащил службу», — рассказал Сергей, уточнив, что по заслугам — это по лицу и по другим частям тела.

«Дружко-шоу», запустившееся 23 апреля 2017 года, немедленно стало суперхитом — у первого выпуска уже более 13 миллионов просмотров; у канала Дружко — более двух с половиной миллионов подписчиков; судя по всему, это самый успешный старт в истории русскоязычного ютьюба.

Шоу началось с идеи, которая закралась в голову товарищам Дружко из агентства «Изюм».

«Ребята хотели сделать рубрику “Биржа мемов”, и я, как заслуженный мем России, должен был в этой бирже как-то участвовать. Но потом в процессе мозгового штурма стало ясно, что “Биржи мемов” для меня маловато».

Сергей узнал о том, что стал мемом, в соцсети «ВКонтакте». Там появилась страница «Сергей Дружко на все случаи жизни». Его это не обидело и не расстроило.

«Когда я первый раз входил в шоу-бизнес ногой — а это было уже лет пятнадцать тому назад, — тогда меня коробили определенные вещи. Сегодня я к этому отношусь совершенно по-другому — в интернете я могу увидеть какую-нибудь глупость, а могу увидеть то, что мне действительно понравится. При этом не могу сказать, что это глубоко меня трогает. Тем более бороться, как показывает практика, абсолютно бессмысленно. А если ты не можешь бороться — просто возглавь.

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