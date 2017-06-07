В ближайшее время в Кишиневе дорожной разметки не будет

В предыдущие годы разметку наносили в мае или даже апреле, в зависимости от погодных условий. В этом году работы начались в июне. Причина опоздания — определенные положения в законе, которые затрудняют процесс проведения аукционов на приобретение материалов, необходимых для дорожной разметки.

Нанесение дорожной разметки началось с ул. Мунчешть. В первую очередь ее наносят на плохоосвещенных улицах и в местах, где движение транспорта особенно интенсивно.

Чтобы покрыть разметкой все необходимые участки дороги понадобиться несколько месяцев, а пока полиция призывает водителей проявлять осторожность и соблюдать временные дорожные знаки на участках, на которых ведутся работы.