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14:44 (мск), источник: Actualitati.md

В ближайшее время в Кишиневе дорожной разметки не будет

Во вторник, 6 июня, стартовали работы по нанесению дорожной разметки на улицах города. Власти сообщают, что работы начались с большим опозданием.

Источник: Actualitati.md

В предыдущие годы разметку наносили в мае или даже апреле, в зависимости от погодных условий. В этом году работы начались в июне. Причина опоздания — определенные положения в законе, которые затрудняют процесс проведения аукционов на приобретение материалов, необходимых для дорожной разметки.

Нанесение дорожной разметки началось с ул. Мунчешть. В первую очередь ее наносят на плохоосвещенных улицах и в местах, где движение транспорта особенно интенсивно.

Чтобы покрыть разметкой все необходимые участки дороги понадобиться несколько месяцев, а пока полиция призывает водителей проявлять осторожность и соблюдать временные дорожные знаки на участках, на которых ведутся работы.

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В ближайшее время в Кишиневе дорожной разметки не будет
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