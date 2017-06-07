Открытие курортного сезона в Новороссийске перенесут

Подготовительные работы на главном пляже города в урочище Широкая Балка будут завершены к 10 июня, а вот реконструкция дороги и разметка парковочных мест ещё не завершена.

Глава города Игорь Дяченко уже оценил состояние пляжной территории в рамках выездного совещания по подготовке к летнему сезону. На повторную проверку он приедет 10 июня.