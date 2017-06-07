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17:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Открытие курортного сезона в Новороссийске перенесут

В Новороссийске решением администрации города торжественное открытие курортного сезона будет перенесено с 15 на 17 июня.

Подготовительные работы на главном пляже города в урочище Широкая Балка будут завершены к 10 июня, а вот реконструкция дороги и разметка парковочных мест ещё не завершена.

Глава города Игорь Дяченко уже оценил состояние пляжной территории в рамках выездного совещания по подготовке к летнему сезону. На повторную проверку он приедет 10 июня.

Перенос праздничного мероприятия будет сделан для удобства жителей и гостей города с рабочего дня 15 июня на субботу 17 июня, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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