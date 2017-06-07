Празднование Дня Тихорецка и Тихорецкого района перенесено с июня на август

С инициативой о переносе дня праздника и о внесении соответствующих изменений в закон региона «Об установлении праздничных и памятных дней» к парламентариям обратился глава муниципального образования Анатолий Перепелин.

По его словам, до объединения (с 1 июня 2008 года) Тихорецкого района и города Тихорецка День района праздновался в четвертую субботу сентября, а день города — в первую субботу июня.

«После объединения общий праздник отмечался в июне. Поводом для внесения изменений в законодательство стали обращения жителей муниципального образования, депутатов, руководителей органов территориально-общественного самоуправления, молодежных организаций и администрации муниципалитета. По мнению граждан, август предпочтительнее для проведения торжеств, поскольку завершена напряженная пора сельскохозяйственных работ, завершены выпускные и вступительные экзамены. Предложение жителей было поддержано и главами поселений Тихорецкого района», — обратился к депутатам Перепелин.

Поддержали перенос даты праздника 69 депутатов, против проголосовали пятеро.