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19:16 (мск), источник: ЮГА.ру

Празднование Дня Тихорецка и Тихорецкого района перенесено с июня на август

Празднование Дня г. Тихорецка и Тихорецкого района перенесено с первой субботы июня на третью субботу августа. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края в ходе заседания очередной, 64-й сессии.

Источник: ЮГА.ру

С инициативой о переносе дня праздника и о внесении соответствующих изменений в закон региона «Об установлении праздничных и памятных дней» к парламентариям обратился глава муниципального образования Анатолий Перепелин.

По его словам, до объединения (с 1 июня 2008 года) Тихорецкого района и города Тихорецка День района праздновался в четвертую субботу сентября, а день города — в первую субботу июня.

«После объединения общий праздник отмечался в июне. Поводом для внесения изменений в законодательство стали обращения жителей муниципального образования, депутатов, руководителей органов территориально-общественного самоуправления, молодежных организаций и администрации муниципалитета. По мнению граждан, август предпочтительнее для проведения торжеств, поскольку завершена напряженная пора сельскохозяйственных работ, завершены выпускные и вступительные экзамены. Предложение жителей было поддержано и главами поселений Тихорецкого района», — обратился к депутатам Перепелин.

Поддержали перенос даты праздника 69 депутатов, против проголосовали пятеро.

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