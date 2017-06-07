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17:49 (мск), источник: ИА REGNUM

В центре Волгограда под строящейся гостиницей нашли старинные развалины

Найденные на месте возведения гостиницы на предмостной площади в Волгограде фрагменты старинного строения затормозят стройку. Остановить строительные работы предписал комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Как пояснила архитектор Галина Шипилова, вопрос о выявлении объекта, обладающего признаками культурного наследия — комплекса сооружений «Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге», был вынесен на научно-методический совет по культурному наследию. После решения совета комитетом госохраны объектов культурного наследия был подписан приказ о включении памятника в перечень выявленных ОКН. Теперь объект под государственной охраной.

«Наглядный пример того, что исполнение Федерального закона 73-ФЗ, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства, в конечном счёте для застройщика выгоднее», — комментирует председатель Волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

«Все наверное помнят о скандалах, которыми сопровождалось начало строительства гостиницы на Краснознаменской, 5а. Не буду сейчас ворошить душе‑ и слезощипательные воспоминания — о вырубленом березово-еловом сквере, о “выросшем” проекте с 6 до 25 этажей, и как остаток зеленого склона ушел под съезд», — пишет архитектор на своей странице в Fecabook.

Галина Шипилова напомнила и о ещё одной важной части «этой позорной истории».

«Помните, на огороженный глухим металлическим забором участок строительства застройщики не пускали не только прессу, общественников, но и представителей министерства культуры и прокуратуры? И вот выяснилось, почему. На участке строительства при раскопе котлована было обнаружено здание комплекса сооружений царицынской мельницы! Сохранившееся под землей здание (или здания), которое было засыпано когда-то при планировке откосов поймы реки Царицы», — добавила архитектор.

Здание датируется концом XIX века. На сохранившихся фотографиях и старинных открытках Царицына оно часто встречается, с таким характерным полуциркульным фронтоном.

«Здание мельницы было хитро прикрыто занавеской, и никто о нем не знал, кроме, естественно, застройщика», — говорит Галина Шипилова.

Как отметил заместитель председателя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Крылов, застройщику придется остановить возведение гостиницы до октября 2017 года, чтобы были приняты меры по созданию проекта охраны выявленного объекта культурного наследия, пишет издание V1.ru. Что касается застройщика — компании «Земля Профи», то о наличии памятника истории на месте строительства гостиницы им неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство гостиницы сразу не пошло гладко. Сразу же после начала работ ситуация вызвала обеспокоенность горожан, которые утверждали, что строительство ведется без разрешительных документов и обратились в прокуратуру. Затем был проведён ряд общественных слушаний по вопросу увеличения этажности здания, волгоградцы выражали свой протест, выходя на пикеты.

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