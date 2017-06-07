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19:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовскую область не пустили автомобиль в пятью тиграми

Через границу Ростовской области из Украины в автомобиле пытались перевезти пять тигров, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Автомобиль с тиграми остановили в пункте пропуска «Донецк».

«Причиной остановки стали ветеринарные сопроводительные документы, оформленные с нарушением. В бумагах неверно указаны получатель и отправитель груза», — говорится в сообщении.

Сотрудники Россельхознадзора приняли решение о запрете ввоза животных.

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