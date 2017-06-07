В Ростовскую область не пустили автомобиль в пятью тиграми
Через границу Ростовской области из Украины в автомобиле пытались перевезти пять тигров, сообщает
Через границу Ростовской области из Украины в автомобиле пытались перевезти пять тигров, сообщает
Автомобиль с тиграми остановили в пункте пропуска «Донецк».
«Причиной остановки стали ветеринарные сопроводительные документы, оформленные с нарушением. В бумагах неверно указаны получатель и отправитель груза», — говорится в сообщении.
Сотрудники Россельхознадзора приняли решение о запрете ввоза животных.