В Волгограде начался сезон мошки и комаров

Традиционное нашествие мошки и комаров случается в Волгограде в начале июня и длится около 2−3 недель. Ее появление связано с режимом сброса воды на Волжской ГЭС. Этот год не стал исключением, по оценкам специалистов, условия для появления мошки были идеальные — прохладная погода (мошка не любит жару) и хороший паводок.

Личинки мошек живут в проточной воде, к концу мая они превращаются в мошку и поднимаются на поверхность, чтобы отложить яйца.

— Кровь нужна исключительно самкам, чтобы начать цикл воспроизводства яиц, — говорит главный ихтиолог управления ФГБУ «Нижневолжрыбвод» Сергей Яковлев. — Но не нужно к этим насекомым относиться как к исключительному злу. Мошка — отличная кормовая база для птиц, рыб и животных. В частности, личинки мошки, которые проходят свою стадию развития в воде, являются неотъемлемым звеном в пищевой цепи и входят в рацион рыб. Отсутствие мошек может повлечь за собой уменьшение кормовой базы молоди рыб, что может замедлить их развитие.

Он советует просто перетерпеть этот сезон. Тем более, что мошка размножается в проточных водоемах и безопасного способа борьбы с ней на стадии появления на данный момент нет.

Чтобы уберечь себя от укусов в ближайшие несколько недель, достаточно надевать закрытую одежду. Мошка, в отличие от комара не прокусывает ткань. И этой защиты будет достаточно. Открытые участки тела можно защитить народными средствами. Мошка не переносит запах ванилина. Его можно разбавить в воде или детском креме и нанести на тело. Помимо ванилина помогает отпугнуть мошку масло гвоздики.