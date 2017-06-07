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15:54 (мск), источник: УралПолит.ру

В Верхней Салде из семьи изъяли детей из-за антисанитарии в квартире

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 7 июня, ИА УралПолит.Ru. В Верхней Салде по решению членов комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудников полиции из семьи изъяты двое подростков.

Такое решение было принято после того, как стражи порядка увидели, в каком состоянии находится квартира, где живут ребята.

Накануне поздно вечером в отдел полиции Верхней Салды поступило сообщение, что 14-летняя девочка ушла из дома гулять и не вернулась. Полицейские нашли ее в одном из парков города на прогулке с 16-летним другом. Девочку передали приехавшим родителям, а юношу стражи порядка сами повезли домой.

«После долгого стука дверь открыла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно, кричала. Но полицейских удивило даже не это: с порога было ясно, что квартира представляла из себя настоящую помойку. По словам подростка, в квартире находился еще его брат. Чтобы удостовериться, в каких условиях проживают несовершеннолетние, сотрудники решили пройти внутрь, однако гражданка всячески препятствовала их намерениям, что, впрочем, ей не помогло. Мальчика дома не оказалось, однако увиденного хватило, чтобы сделать вывод: детям в таких условиях жить нельзя — большая четырехкомнатная квартира полностью завалена хламом, так, что не видно пола: остатки пищи, бутылки, разломанная мебель, стены в паутине, зловоние, тараканы и мухи», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Мать подростков работает и после смерти мужа получает пособия по утрате кормильца на двух детей, отмечают в ведомстве.

На следующий день, осмотревшие квартиру, сотрудники ПДН совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних приняли решение отправить подростков в социально-реабилитационный центр. Мальчики будут находиться там до тех пор, пока их мать не приведет дом в порядок. На момент осмотра квартиры у ребят не было ни рабочего, ни спального места, в доме не было ни какой еды, кроме сырой картошки.

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