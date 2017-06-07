В Верхней Салде из семьи изъяли детей из-за антисанитарии в квартире

Такое решение было принято после того, как стражи порядка увидели, в каком состоянии находится квартира, где живут ребята.

Накануне поздно вечером в отдел полиции Верхней Салды поступило сообщение, что 14-летняя девочка ушла из дома гулять и не вернулась. Полицейские нашли ее в одном из парков города на прогулке с 16-летним другом. Девочку передали приехавшим родителям, а юношу стражи порядка сами повезли домой.

«После долгого стука дверь открыла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно, кричала. Но полицейских удивило даже не это: с порога было ясно, что квартира представляла из себя настоящую помойку. По словам подростка, в квартире находился еще его брат. Чтобы удостовериться, в каких условиях проживают несовершеннолетние, сотрудники решили пройти внутрь, однако гражданка всячески препятствовала их намерениям, что, впрочем, ей не помогло. Мальчика дома не оказалось, однако увиденного хватило, чтобы сделать вывод: детям в таких условиях жить нельзя — большая четырехкомнатная квартира полностью завалена хламом, так, что не видно пола: остатки пищи, бутылки, разломанная мебель, стены в паутине, зловоние, тараканы и мухи», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Мать подростков работает и после смерти мужа получает пособия по утрате кормильца на двух детей, отмечают в ведомстве.