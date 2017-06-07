Михаил Закомалдин проверил детские лагеря в Башкирии, где были выявлены нарушения

Ситуацию с данными лагерями под личный контроль он взял после проведенной прокурорской проверки. К обоим учреждениям имелись серьезные замечания в части нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

На сегодняшний день большинство нарушений устранены, заверил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. Заключены договоры на поставку продуктов, проведена дератизация и акарицидная обработка территорий, установлена система пожарной сигнализации, но вместе с тем остается и ряд несоответствий установленным требованиям. Это в первую очередь связано с тем, что корпуса лагерей построены в условиях иных нормативных противопожарных требований. Для приведения их к соответствию нужно время, а также дополнительные финансовые средства.

Несмотря на оставшиеся нарушения, было принято решение все-таки дать разрешение на открытие этих лагерей при условии продолжения работы по устранению несоответствий. В учреждения уже заехали дети, в детском оздоровительном лагере «Возрождение» отдыхают 120 детей, в соседней «Бригантине» — 107 отдыхающих. Руководители лагерей заверили, что после окончания смен устранят замечания. В частности, им предстоит расширить эвакуационные выходы, заменить деревянные лестницы, разделить пищеблок от основного корпуса.

Михаил Закомалдин напомнил, что вопрос обеспечения безопасности детей находится на особом контроле федеральных властей. Трагические события 2016 года в Карелии послужили основанием ужесточения требования к оздоровительным учреждениям.

«Не давать разрешения на работу лагерей было бы неправильно по отношению к детям. Но впредь мы добьемся того, чтобы лагеря были готовы заранее», — подчеркнул Михаил Закомалдин.