Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Анна Семенович прокомментировала свою беременность
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
16:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Михаил Закомалдин проверил детские лагеря в Башкирии, где были выявлены нарушения

УФА, 7 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин посетил детские оздоровительные лагеря «Бригантина» и «Возрождение» в Белорецком районе, где были выявлены многочисленные нарушения.

Ситуацию с данными лагерями под личный контроль он взял после проведенной прокурорской проверки. К обоим учреждениям имелись серьезные замечания в части нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

На сегодняшний день большинство нарушений устранены, заверил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. Заключены договоры на поставку продуктов, проведена дератизация и акарицидная обработка территорий, установлена система пожарной сигнализации, но вместе с тем остается и ряд несоответствий установленным требованиям. Это в первую очередь связано с тем, что корпуса лагерей построены в условиях иных нормативных противопожарных требований. Для приведения их к соответствию нужно время, а также дополнительные финансовые средства.

Несмотря на оставшиеся нарушения, было принято решение все-таки дать разрешение на открытие этих лагерей при условии продолжения работы по устранению несоответствий. В учреждения уже заехали дети, в детском оздоровительном лагере «Возрождение» отдыхают 120 детей, в соседней «Бригантине» — 107 отдыхающих. Руководители лагерей заверили, что после окончания смен устранят замечания. В частности, им предстоит расширить эвакуационные выходы, заменить деревянные лестницы, разделить пищеблок от основного корпуса.

Михаил Закомалдин напомнил, что вопрос обеспечения безопасности детей находится на особом контроле федеральных властей. Трагические события 2016 года в Карелии послужили основанием ужесточения требования к оздоровительным учреждениям.

«Не давать разрешения на работу лагерей было бы неправильно по отношению к детям. Но впредь мы добьемся того, чтобы лагеря были готовы заранее», — подчеркнул Михаил Закомалдин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь