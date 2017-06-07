Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму заявили, что санкции скоро "захлебнутся"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Российский порт отказался пускать украинский круизный лайнер
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Андерсон восхитила Монако обтягивающим платьем - СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Манчестере
17:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода устанавливает причины образования деформации под дорогой на ул. Октябрьской Революции

Администрация Нижнего Новгорода устанавливает причины образования деформации под дорогой на ул. Октябрьской Революции. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в горадминистрации 7 июня 2017 года.

В муниципалитете прокомментировали образование провала на ремонтируемом участке дороги на ул. Октябрьской Революции, о появлении которого сообщили очевидцы.

Как сообщили в горадминистрации, на данный момент ремонт проезжей части на улице Октябрьской Революции (Ленинский район) не завершен. Работа у подрядной организации не принята и не оплачена.

Также в муниципалитете отметили, что в ближайшее время состоится рабочее совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о причинах образования деформации на дороге и дальнейших действиях по ее устранению.

Как сообщалось ранее, по данным на 31 мая более тысячи объектов в Нижнем Новгороде было восстановлено подрядными организациями после зимней ремонтной кампании 2016−2017 годов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь