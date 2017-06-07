Администрация Нижнего Новгорода устанавливает причины образования деформации под дорогой на ул. Октябрьской Революции

В муниципалитете прокомментировали образование провала на ремонтируемом участке дороги на ул. Октябрьской Революции, о появлении которого сообщили очевидцы.

Как сообщили в горадминистрации, на данный момент ремонт проезжей части на улице Октябрьской Революции (Ленинский район) не завершен. Работа у подрядной организации не принята и не оплачена.

Также в муниципалитете отметили, что в ближайшее время состоится рабочее совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о причинах образования деформации на дороге и дальнейших действиях по ее устранению.

Как сообщалось ранее, по данным на 31 мая более тысячи объектов в Нижнем Новгороде было восстановлено подрядными организациями после зимней ремонтной кампании 2016−2017 годов.