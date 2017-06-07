Содержимое всех посылок в Петербург проверят на почте
Так усиливаются меры безопасности к Кубку Конфедераций.
Так усиливаются меры безопасности к Кубку Конфедераций.
Новые правила вступили в силу с начала июля. Как сообщили в
— Это делается, чтобы дополнительно убедиться, что во вложениях нет предметов и веществ, запрешенных в пересылке, — поясняют в компании. — Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.
В «Почте» уточнили, что под новые правила попадает не только Петербург, но и Ленобласть. И еще ряд регионов страны.
— Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий, — уточнили в
Новые правила действуют до 5 июля. Кроме того, до 12 июля приостановлено оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.