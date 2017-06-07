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18:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Содержимое всех посылок в Петербург проверят на почте

Так усиливаются меры безопасности к Кубку Конфедераций.

Источник: РИА "Новости"

Новые правила вступили в силу с начала июля. Как сообщили в пресс-службе «Почты России», в ближайший месяц сотрудники почты будут проверять содержимое всех посылок, EMS отправлений и бандеролей 1-класса, отправляемых в Петербург.

— Это делается, чтобы дополнительно убедиться, что во вложениях нет предметов и веществ, запрешенных в пересылке, — поясняют в компании. — Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.

В «Почте» уточнили, что под новые правила попадает не только Петербург, но и Ленобласть. И еще ряд регионов страны.

— Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий, — уточнили в пресс-службе.

Новые правила действуют до 5 июля. Кроме того, до 12 июля приостановлено оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

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