Содержимое всех посылок в Петербург проверят на почте

Новые правила вступили в силу с начала июля. Как сообщили в пресс-службе «Почты России», в ближайший месяц сотрудники почты будут проверять содержимое всех посылок, EMS отправлений и бандеролей 1-класса, отправляемых в Петербург.

— Это делается, чтобы дополнительно убедиться, что во вложениях нет предметов и веществ, запрешенных в пересылке, — поясняют в компании. — Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.

В «Почте» уточнили, что под новые правила попадает не только Петербург, но и Ленобласть. И еще ряд регионов страны.

— Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий, — уточнили в пресс-службе.

Новые правила действуют до 5 июля. Кроме того, до 12 июля приостановлено оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.