Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
16:09 (мск), источник: dostup1.ru

Нацпарк «Зигальга» появится на Южном Урале в 2018 году

Главным препятствием к его созданию является то, что территория занята охото- и лесопользователями.

Появление нового национального парка в Челябинской области запланировано на 2018 год — сейчас ведется проектирование, которое усложняется принадлежностью территорий потенциальной охраняемой зоны охото- и лесопользователям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Идея создания особо охраняемой природной зоны на территории Катав-Ивановского муниципального района была запущена в 2000 году. По результатам предварительных исследований в 2001 году предложение ушло в Москву, а в 2011-м министерство природных ресурсов РФ утвердило схему развития особоохраняемых природных территорий РФ, и в нее вошло наше предложение о создании национального парка “Зигальга”. В 2017 году МПР РФ заказало работы по экономическому обследованию этой территории», — напомнила историю вопроса замминистра экологии Челябинской области Лидия Рахимова.

Территория нацпарка «Зигальга», предположительно, будет располагаться южнее Катав-Ивановска. Вопрос площади и четких границ парка остается открытым, поскольку территория потенциального парка арендована охото- или лесопользователями — всего пятью организациями. Скорость решения вопроса сейчас зависит от их позиции.

Национальный парк создается ради сохранения высокогорных древнеледниковых и древнеречных ландшафтов хребта Зигальга, а также высокогорного «висячего» болота, содержащего реликтовые и эндемичные виды растений, питающегося за счет атмосферных осадков и распространяющегося вверх по склону хребта.

Также под охраной окажутся гнездования редких и охраняемых видов птиц, внесенных в международную, национальную и региональную Красные книги (таких как черный аист, черный дрозд, уральская неясыть). Более того, территория потенциального нацпарка является ключевой орнитологической зоной международного значения.

Создание парка также поможет эффективно контролировать пожары, браконьерство, нелегальную рубку леса, а также улучшение систематического туристического потока.

Как отметил директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев, основным моментом создания парка являются интересы местных жителей, так как, например, поселок Тюлюк попадет в нацпарк полностью, а поселок Катавка окажется в непосредственной близости. Также рядом Катав-Ивановск, Юрюзань, Трехгорный.

При этом, по словам Яковлева, вовсе не планируется отгораживать территорию парка забором. Строгость режима будет определена на общественных слушаниях самими жителями. Предположительно, вход на территорию парка будет свободным и бесплатным. На отдельных участках для местных жителей будут разрешены выпас скота и сенокошение, заготовка древесины для собственных нужд, сбор грибов и ягод.

Главным ограничением станет изъятие данных земель из хозяйственного оборота. Это значит, что на данной территории никогда нельзя будет строить заводы, полигоны ТБО, копать карьеры и прочее. Также из парка планируется исключить все дороги общего пользования и линейные объекты.

Сейчас ведется проектирование и определение границ парка. Кроме того, необходимо будет провести общественные слушания и подготовить положение о нацпарке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почитатель Хаббарда осужден за изготовление взрывчатки в Магнитогорске
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь