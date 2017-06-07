Нацпарк «Зигальга» появится на Южном Урале в 2018 году

Появление нового национального парка в Челябинской области запланировано на 2018 год — сейчас ведется проектирование, которое усложняется принадлежностью территорий потенциальной охраняемой зоны охото- и лесопользователям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Идея создания особо охраняемой природной зоны на территории Катав-Ивановского муниципального района была запущена в 2000 году. По результатам предварительных исследований в 2001 году предложение ушло в Москву, а в 2011-м министерство природных ресурсов РФ утвердило схему развития особоохраняемых природных территорий РФ, и в нее вошло наше предложение о создании национального парка “Зигальга”. В 2017 году МПР РФ заказало работы по экономическому обследованию этой территории», — напомнила историю вопроса замминистра экологии Челябинской области Лидия Рахимова.

Территория нацпарка «Зигальга», предположительно, будет располагаться южнее Катав-Ивановска. Вопрос площади и четких границ парка остается открытым, поскольку территория потенциального парка арендована охото- или лесопользователями — всего пятью организациями. Скорость решения вопроса сейчас зависит от их позиции.

Национальный парк создается ради сохранения высокогорных древнеледниковых и древнеречных ландшафтов хребта Зигальга, а также высокогорного «висячего» болота, содержащего реликтовые и эндемичные виды растений, питающегося за счет атмосферных осадков и распространяющегося вверх по склону хребта.

Также под охраной окажутся гнездования редких и охраняемых видов птиц, внесенных в международную, национальную и региональную Красные книги (таких как черный аист, черный дрозд, уральская неясыть). Более того, территория потенциального нацпарка является ключевой орнитологической зоной международного значения.

Создание парка также поможет эффективно контролировать пожары, браконьерство, нелегальную рубку леса, а также улучшение систематического туристического потока.

Как отметил директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев, основным моментом создания парка являются интересы местных жителей, так как, например, поселок Тюлюк попадет в нацпарк полностью, а поселок Катавка окажется в непосредственной близости. Также рядом Катав-Ивановск, Юрюзань, Трехгорный.

При этом, по словам Яковлева, вовсе не планируется отгораживать территорию парка забором. Строгость режима будет определена на общественных слушаниях самими жителями. Предположительно, вход на территорию парка будет свободным и бесплатным. На отдельных участках для местных жителей будут разрешены выпас скота и сенокошение, заготовка древесины для собственных нужд, сбор грибов и ягод.

Главным ограничением станет изъятие данных земель из хозяйственного оборота. Это значит, что на данной территории никогда нельзя будет строить заводы, полигоны ТБО, копать карьеры и прочее. Также из парка планируется исключить все дороги общего пользования и линейные объекты.

Сейчас ведется проектирование и определение границ парка. Кроме того, необходимо будет провести общественные слушания и подготовить положение о нацпарке.