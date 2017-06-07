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17:26 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре сотрудники ГИБДД проверят водителей на имеющиеся задолженности по штрафам

Завтра сотрудники полка ДПС УМВД России по городу Самаре совместно с представителями СМИ с 10 до 11 часов проведут профилактическое мероприятие на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской.

Главная цель рейда — призвать автолюбителей вовремя оплачивать административные штрафы. Сотрудники полиции совестно с судебными приставами проверят водителей на имеющиеся задолженности по штрафам. При выявлении фактов неуплаты административного штрафа в установленные законом сроки водителя привлекут к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двойном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов по решению суда.

Также во время рейда сотрудники полиции расскажут гражданам о возможности получения сведений об имеющихся штрафах на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на сайте ФССП России. Инспекторы ГИБДД напомнят автовладельцам, что с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон, предоставляющий гражданам возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа уплатить только половину от суммы штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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