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18:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Снова скандал с мэром Сочи: Пахомов «подвинул» волонтера, чтобы тот не попал в кадр ТВ

Краснодар, 7 июня, KrasnodarMedia. Мэр Сочи Анатолий Пахомов продолжает «отжигать» — недавно на открытии лавочки с зарядными станциями для мобильных телефонов он отодвинул подальше от камеры волонтера, который взялся помочь главе олимпийской столице в момент разрезания красной ленты.

Мэр Сочи посчитал, что подросток «перебарщивает», стремится «засветиться в телевизоре». Видео этого момента попало в соцсети и вызвало волну негативных мнений в адрес главы олимпийской столицы, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, недавно мэр Сочи Анатолий Пахомов и его «барское» поведение на детском празднике 1 июня в Сочи, когда он «швырнул» игрушки на землю, стали предметом насмешек в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Открытие чудо-лавочки с портативной зарядной станцией на солнечных батареях происходило на площади при администрации города. Объект в виде футбольных ворот имеет четыре USB разъёма. Снабжен солнечными батареями, поэтому подзарядку телефона можно осуществлять в любое время суток. Вторая подобная лавочка установлена в Адлере.

Мнение пользователей соцсетей в комментариях к очередному скандальному видео в основном однозначно: горожане осуждают поступок главы курортного города. Лишь единичные комментаторы принимают сторону Пахомова, считая, что подросток «сует нос куда не надо».

«Позорище». (Здесь и далее орфография авторов комментариев преимущественно сохранена. — Прим. ИА KrasnodarMedia).

«Не красиво всё это выглядит в эфире, корона огромная на нашем мэре, неприятно смотреть видео взрослого мужчины да при такой должности и, так себя показывая во всём внимании людей».

«Он …, когда уже другого мэра нам выпишут?».

«Думаю ни для кого уже не секрет, что мэр города Сочи хам».

«Пацан уже не ребёнок. Зачем его обижать?».

«Пахомыч умеет оставить перл на века в памяти народной. “В телевизор хочешь!” — конечно, на сочинском ТВ только Пахомов крутиться должен. Приревновал парня к телевизору».

«Когда градоначальника назначают, а не выбирает народ, мы видим то, что видим».

«От хамства нет прививок, кроме вот такого отношения!».

«На ребенка он не похож) Вполне взрослый, высокий парень, выше всех кто там присутствовал)) Как говорится: “Не суй свой нос куда не просят”! Просьба была уместна и вполне деликатна».

Напомним, за последние месяцы мэр Сочи Анатолий Пахомов уже не раз «становился звездой» на фото и в видеороликах в сети Интернет.

В апреле инспекция главы Сочи Анатолия Пахомова по городу закончилась скандалом: он лично нагрянул в офис по выдаче микрозаймов и пытался отговорить клиентку брать кредит. Он также пытался выяснить, законно ли организация находится на этом месте. «Я же сказал убрать все эти “быстрозаймы” и все остальное» — возмущался Анатолий Пахомов. Визит мэра кубанского курорта зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик попал в социальные сети.

А в конце мая на видео попали «разборки» мэра Сочи с риэлторами, продающими жилье в самострое, на котором он «распекает» нерадивых застройщиков и сулит проверки и кары.

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