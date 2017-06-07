Дикий павлин разгромил винный магазин

Менеджер магазина Рани Ганем (Rani Ghanem) утверждает, что не замечал птицу, пока одна из покупательниц не пожаловалась на нее. Он попытался выгнать павлина, но тот принялся метаться по торговому залу.

«Я не знал, что они могут летать так высоко, но он пролетел над кассой и уселся на холодильник с мороженым, — рассказал Ганем. — Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно. Я был несколько напуган и не знал, что делать».