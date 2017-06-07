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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Дикий павлин разгромил винный магазин

В американском городе Аркадия, штат Калифорния, дикий павлин забрался в винный магазин и разбил товары на сумму около 500 долларов. Об этом сообщает UPI.

Менеджер магазина Рани Ганем (Rani Ghanem) утверждает, что не замечал птицу, пока одна из покупательниц не пожаловалась на нее. Он попытался выгнать павлина, но тот принялся метаться по торговому залу.

«Я не знал, что они могут летать так высоко, но он пролетел над кассой и уселся на холодильник с мороженым, — рассказал Ганем. — Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно. Я был несколько напуган и не знал, что делать».

Не совладав с павлином, он позвонил в службу по контролю за животными. Прибывший специалист пытался поймать птицу, но та уворачивалась, попутно роняя на пол бутылки с вином и шампанским. В итоге он подкрался сзади и сумел набросить сачок, когда павлин примостился на высокой полке.

Телеканал «360» опубликовал запись инцидента, сделанную камерой видеонаблюдения, которая установлена в магазине.

Павлины считаются символом Аркадии. В начале XX века основатель города Элайас Джексон Болдуин по кличке «Счастливчик» (Elias Jackson Baldwin) привез их из Индии и поселил на своем ранчо. Он рассчитывал, что птицы будут уничтожать змей и улиток, но они одичали и заселили окрестности Аркадии.

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